Tartıştığı aracın önünü kesti, kavgada bıçak çekti: Ankara’da korkutan trafik kavgası

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan sürücü, tartıştığı diğer aracının önünü kesti. İddiaya göre araçlardan inen sürücülerden biri bıçak çekti. Araçtan inen kadının oğlu, bıçak çektiği iddia edilen şahsa saldırırken, taraflar arasındaki kavga kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

