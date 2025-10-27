Yasak olmasına aldırış etmedi! Scooter'la canını böyle hiçe saydı

İstanbul Bayrampaşa'da yasak olmasına rağmen elektrikli scooter ile o-3 yoluna çıkan vatandaş görenleri dehşete düşürdü. Hem kendi canını hiçe sayan hem de trafik güvenliğini aksatan sürücü anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda görüntüleri kaydeden sürücü, "Vatan Caddesi scooter'lı arkadaş canını tehlikeye atıyor. Bu arkadaşlardan çoğaldı bu aralar. Buna bir önlem alınmalı" diyerek duruma tepki gösterdi.