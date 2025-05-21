Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul depremi sonrası Şener Üşümezsoy'dan açıklama! "Asıl korktuğumuz olay..." dedi, riskli ilçeyi açıkladı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Dün Büyükçekmece açıklarında yaşanan 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan Üşümezsoy Çanakkale'nin Çan ilçesindeki fay hattını işaret etti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 17:04

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Şiddetli depremin ardından peş peşe artçılar da yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğündeki bir artçı deprem daha yaşandı. Megakentte 23 Nisan'da yaşanan depremi günler öncesinden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul depremi sonrası Şener Üşümezsoy'dan açıklama! "Asıl korktuğumuz olay..." dedi, riskli ilçeyi açıkladı

"ASIL KORKTUĞUMUZ OLAY..."

Panikleyecek bir konunun olmadığını söyleyen Üşümezsoy, "23 Nisan'da yaşanan depremde 200 kilometrelik bir yüzey yırtıldı. Ama aralarda yırtılmamış küçük küçük depremler kaldı. 5.0 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 10 kilometrelik bir alan yırtıldı. 4.0 büyüklüğündeki 1 metrekarelik bir çember ve bunlar tamamlanarak oradaki fayın kırılmasını tamamlamış oldu. Fakat dün yaşanan deprem ondan biraz daha farklı bir depremdi.

İstanbul depremi sonrası Şener Üşümezsoy'dan açıklama! "Asıl korktuğumuz olay..." dedi, riskli ilçeyi açıkladı

'BİR UCU KEMERBURGAZ DİĞER UCU SİLİVRİ'

Bu farklılık, Kumburgaz'ın güneyine doğru giden, bir ucu Silivri çukuruna, diğer ucu ise Çınar çukuruna bakan bir sırt düşünün Marmara Denizi'nde. Bunu tasavvur etmek için çıkın Büyükçekmece'den, Sinanoba'dan yükselin, Beylikdüzü'nden devam edin. Haramidere'yi biraz inin. Oradan sonra Avcılar'a yükselin. Küçükçekmece'ye geldiği zaman şöyle bir dağ var karada. O dağın deniz içindeki devamı orta sırt. Jeolojik olarak. Orta sırt dediğimiz sırt. Bu sırtın asıl korktuğumuz olay, ben başından beri karşı çıkmama rağmen herkesin beklediği, bu 30 km'lik fayla buradaki 20 km'lik Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasındaki 20 km'lik bir de kırılır, 7'lik deprem yapar deniyordu.

İstanbul depremi sonrası Şener Üşümezsoy'dan açıklama! "Asıl korktuğumuz olay..." dedi, riskli ilçeyi açıkladı

KÜÇÜKÇEKMECE'YE DOĞRU FAY VAR MI?

Biz dedik ki o fay derinliği 10 km olduğu için 7'lik yapmaz, 6,5 yapar. Ama iki ayrı faydır. İki ayrı fay olduğu, bu deprem kanıtladı. Bir seferde kırılmadı. 6.2'lik 30 km'lik Silivri ile Kumburgaz arası fay kırıldı. Ama bundan sonra acaba Büyükçekmece'den Küçükçekmece'ye doğru orta sırtı kesen bir fay var mıdır sorununu ben yoktur diyordum. Ve bu deprem de onu kanıtladı. Hiçbir deprem o kesimde olmadı. Eğer orada bir fay olsaydı ve onda stres birikmiş olsaydı, bu depremde kırılan 6.3'te kırılan enerji o faya giderek o fayda artçılar yapardı."

"İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM YOK"

"Marmara Denizi'nde 7.8'lik başlangıçta hemen depremden sonra 2 ay içinde deprem olacak dedikleri zaman Marmara'da artık İstanbul'da bir deprem yok dedim. Yalnız fay Düzce'de dedikten sonra bunlar 7.8'lik deprem dediği zaman dedim 7.8'lik depremi de görmemişler. Bu fay Antakya'dan başladı. Nurdağları veyahut da kadar çıktı."

İstanbul depremi sonrası Şener Üşümezsoy'dan açıklama! "Asıl korktuğumuz olay..." dedi, riskli ilçeyi açıkladı

"BURALARDA DEPREM OLABİLİR"

Üşümezsoy ayrıca deprem olasılığı yüksek bölgeleri de uyardı. Üşümezsoy, "Çan'dan yukarı doğru gelen Biga, Çan'dan gelen bir fay hattı var. Onlarda stres söz konusu. Onlar 1737'de kırılmıştı. O dönemden beri burada bir deprem bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kütahya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı
Depremi uyarısı korkuttu, bölge ve tarih açıklandı: Büyük fay hattı şehirleri batıracak
İstanbul depremi korkusu: Fiyatlar fırladı! Bu 5 ilçeye akın var
İstanbul'da deprem korkuttu: Naci Görür’den kritik fay hattı uyarısı

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'DA KAÇ HASARLI BİNA VAR?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 25 bin 17 binanın incelendiğini belirtti. 22 bin 89 binanın hasar almadığını belirtti. Bakan Kurum, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu söyledi.
ETİKETLER
#istanbul
#deprem
#küçükçekmece
#büyükçekmece
#fay hatları
#fay hattı
#artçı deprem
#marmara denizi
#silivri
#23 Nisan
#Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
#Kumburgaz
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.