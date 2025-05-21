İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Şiddetli depremin ardından peş peşe artçılar da yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 4.0 büyüklüğündeki bir artçı deprem daha yaşandı. Megakentte 23 Nisan'da yaşanan depremi günler öncesinden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"ASIL KORKTUĞUMUZ OLAY..."

Panikleyecek bir konunun olmadığını söyleyen Üşümezsoy, "23 Nisan'da yaşanan depremde 200 kilometrelik bir yüzey yırtıldı. Ama aralarda yırtılmamış küçük küçük depremler kaldı. 5.0 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 10 kilometrelik bir alan yırtıldı. 4.0 büyüklüğündeki 1 metrekarelik bir çember ve bunlar tamamlanarak oradaki fayın kırılmasını tamamlamış oldu. Fakat dün yaşanan deprem ondan biraz daha farklı bir depremdi.

'BİR UCU KEMERBURGAZ DİĞER UCU SİLİVRİ'

Bu farklılık, Kumburgaz'ın güneyine doğru giden, bir ucu Silivri çukuruna, diğer ucu ise Çınar çukuruna bakan bir sırt düşünün Marmara Denizi'nde. Bunu tasavvur etmek için çıkın Büyükçekmece'den, Sinanoba'dan yükselin, Beylikdüzü'nden devam edin. Haramidere'yi biraz inin. Oradan sonra Avcılar'a yükselin. Küçükçekmece'ye geldiği zaman şöyle bir dağ var karada. O dağın deniz içindeki devamı orta sırt. Jeolojik olarak. Orta sırt dediğimiz sırt. Bu sırtın asıl korktuğumuz olay, ben başından beri karşı çıkmama rağmen herkesin beklediği, bu 30 km'lik fayla buradaki 20 km'lik Büyükçekmece ile Küçükçekmece arasındaki 20 km'lik bir de kırılır, 7'lik deprem yapar deniyordu.

KÜÇÜKÇEKMECE'YE DOĞRU FAY VAR MI?

Biz dedik ki o fay derinliği 10 km olduğu için 7'lik yapmaz, 6,5 yapar. Ama iki ayrı faydır. İki ayrı fay olduğu, bu deprem kanıtladı. Bir seferde kırılmadı. 6.2'lik 30 km'lik Silivri ile Kumburgaz arası fay kırıldı. Ama bundan sonra acaba Büyükçekmece'den Küçükçekmece'ye doğru orta sırtı kesen bir fay var mıdır sorununu ben yoktur diyordum. Ve bu deprem de onu kanıtladı. Hiçbir deprem o kesimde olmadı. Eğer orada bir fay olsaydı ve onda stres birikmiş olsaydı, bu depremde kırılan 6.3'te kırılan enerji o faya giderek o fayda artçılar yapardı."

"İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM YOK"

"Marmara Denizi'nde 7.8'lik başlangıçta hemen depremden sonra 2 ay içinde deprem olacak dedikleri zaman Marmara'da artık İstanbul'da bir deprem yok dedim. Yalnız fay Düzce'de dedikten sonra bunlar 7.8'lik deprem dediği zaman dedim 7.8'lik depremi de görmemişler. Bu fay Antakya'dan başladı. Nurdağları veyahut da kadar çıktı."

"BURALARDA DEPREM OLABİLİR"

Üşümezsoy ayrıca deprem olasılığı yüksek bölgeleri de uyardı. Üşümezsoy, "Çan'dan yukarı doğru gelen Biga, Çan'dan gelen bir fay hattı var. Onlarda stres söz konusu. Onlar 1737'de kırılmıştı. O dönemden beri burada bir deprem bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.