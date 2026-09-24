Mersin'de cinayeti zanlısı köşeye sıkışınca 11 yaşındaki çocuğu rehin aldı: Dehşet anları operasyonla son buldu

Alınan bilgiye göre, 21 Eylül'de merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde 49 yaşındaki Ahmet B., silahla 48 yaşındaki kuzeni M.B. tarafından vurularak öldürüldü. Şüpheli olay yerinden kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri daha önceden de kasten öldürme, hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından da kaydı olan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SOKAĞI KUŞATAN POLİSTEN KAÇARKEN ÇOCUĞU REHİN ALDI

Polisin çalışmasında şüphelinin izine Yusuf Kılıç Mahallesi'nde rastlandı. Bugün bölgeyi daraltan polis, şahsın bulunduğu sokağı belirledi. Kaçmaya çalışan şüpheli M.B. o sırada 11 yaşındaki bir çocuğu rehin aldı. Polisin müdahalesi ile çocuk kurtarıldı, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı tabanca ise attığı sokakta bulundu.

Şüpheli emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.