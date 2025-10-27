Vapur seferleri iptal! Hava koşulları planları değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da oluşan olumsuz hava şartlarından dolayı deniz ulaşımda aksamalar meydana geldi. Dev dalgaların oluşması nedeniyle İDO, BUDO, Bozcaada-Gökçeada, ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İDO SEFER İPTALLERİ

İDO tarafından yapılan açıklamada ise, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05 ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık" şeklinde iptal seferler duyuruldu.

BUDO SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya),

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas),

12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)"

GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİ İPTAL

Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’de saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.