Vapur seferleri iptal! Hava koşulları planları değiştirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da oluşan olumsuz hava şartlarından dolayı deniz ulaşımda aksamalar meydana geldi. Dev dalgaların oluşması nedeniyle İDO, BUDO, Bozcaada-Gökçeada, ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
İDO tarafından yapılan açıklamada ise, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:05 ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık" şeklinde iptal seferler duyuruldu.
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya),
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas),
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya),
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas),
12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)"
Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’de saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.