Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Hayvan pazarları açıldı mı belli oldu! 24 il için yeni karar

Şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarıyla ilgili yeni karar alındı. Aşılama oranı %85'in üstünde olan 24 ilde hayvan pazarları yeniden açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, kapalı olan hayvan pazarlarının açılma durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hayvan pazarları açıldı mı belli oldu! 24 il için yeni karar
Ülkemizde kapatılan hayvan pazarlarının bazıları yeniden açılırken , açılan hayvan pazarlarının olduğu illeri sırasıyla paylaştı.

HAYVAN PAZARLARI AÇILDI MI SON DAKİKA 2025?

Şap hastalığına karşı önlem için kapatılan hayvan pazarlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaparken, "Diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli açılması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı. Kapatılan pazarların 24 tanesi açılırken diğerlerinin de aşamalı olarak yeniden açılacağını belirtti.

Hayvan pazarları açıldı mı belli oldu! 24 il için yeni karar

HANGİ HAYVAN PAZARLARI AÇILDI?

Tarım ve Orman Bakanlığı, açılan hayvan pazarlarını paylaşırken oranı %85 üzeri olanların açıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Bu kapsamda, aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştı. Aşılama oranının yüzde 85'in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta da bu hafta başından itibaren hayvan pazarları yeniden açılmıştır. Böylelikle 24 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli açılması sağlanacaktır."

Hayvan pazarları açıldı mı belli oldu! 24 il için yeni karar

HAYVAN PAZARLARI NEDEN KAPATILMIŞTI?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gönderdiği yazıda yer alan bilgilere göre hayvan pazarları, vakalarında artış sebebiyle tedbir amaçlı kapattığı bilgisi yer alıyordu. Şap hastalığına karşı tedbir amaçlı hayvan pazarları kapatılmıştı. Açıklamada ""Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir. Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Hayvan pazarları açık mı?
Tarım ve Orman Bakanlığı, aşılama oranı yüzde 85'in üzerinde olan 24 ilde hayvan pazarlarının tekrar açıldığını açıkladı.
