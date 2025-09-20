Dev soğutma kulesi yüzlerce kilo patlayıcıyla havaya uçtu

ABD'nin en büyük kamu elektrik tedarikçisi Tennessee Valley Authority (TVA), Hartsville Nükleer Santralindeki dev soğutma kulesini kontrollü patlatmayla yıktı.

160 metrelik soğutma kulesinin yıkımında 400 kilogramdan fazla patlayıcı kullanıldı. Yıkım 10 saniye sürdü. Soğutma kulesinin gelecekteki projelere alan açmak amacıyla yıkıldığı öğrenildi.

Hartsville projesi, TVA'nın 1970'ler ve 1980'lerde artan elektrik talebini karşılama planının bir parçasıydı. Ancak 1979'daki "Three Mile Island" nükleer kazasının ardından kamuoyunun nükleer enerjiye karşı tepkisiyle Hartsville projesi, aynı yıl iptal edilmişti.