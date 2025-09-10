İsveç'in yeni Sağlık Bakanı Lann ilk basın toplantısında bayıldı

İsveç'in yeni Sağlık bakanı Elisabet Lann, başkent Stockholm'de eski Sağlık Bakanı'ndan görevi devralması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında fenalaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Lann'ın söz almasının hemen ardından fenalaştığı, ardından bayıldığı görülüyor. Lann'ın kürsünün üzerinden yüzüstü düştüğü de görüntülerde yer aldı.

"SIRADAN BİR SALI OLMADI"

Sağlık Bakanı Lann, kısa bir süre sonra toplantı salonuna geri dönerek ulusal basına kan şekerinin düştüğünü belirtti ve "Sıradan bir salı olmadı" yorumunu yaptı.