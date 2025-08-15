Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı! Hedefte petrol rafinerisi var
Rusya'nın 'Özel Askeri Operasyon' adı altında Şubat 2022'de başlattığı savaş tüm hızıyla devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ordunun Rusya'nın Samara bölgesindeki Syzran petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
Rus ordusuna petrol tedarik eden rafinerinin vurulduğu, bölgeden patlama sesleri yükseldiği ve yangın çıktığı aktarıldı.
Ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk bölgesindeki Yenakiieve şehrinde bulunan komuta merkezinin de vurulduğu aktarıldı.
