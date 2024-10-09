Son dakika | İsrail durdurulamıyor! Orta Doğu yangın yeri: Lübnan'da can kaybı arttı! İran ve Suriye hedefte

09 Ekim 2024 09:54 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:24

İsrail'in, Lübnan'ın birçok noktasına hava saldırıları devam ederken bir yandan da kara harekatı genişliyor. Lübnan Hizbullah'ı İsrail saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık veriyor. İsrail, bir yandan da Suriye'nin başkenti Şam'da Hizbullah'ı hedef aldı. İran ve Suriye saldırının ardından can kaybı bildirmedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Lübnan halkına seslenerek, ''Gazze gibi olmayın'' sözleriyle tehdit etti. Netanyahu'nun açıklamaları, ''İç savaş çıkarmak istiyor'' şeklinde yorumlandı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti LÜBNAN'IN GÜNEYİ BOMBARDIMAN ALTINDA

İSRAİL ASKERLERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

NETANYAHU, LÜBNAN HALKINA SESLENDİ: GAZZE GİBİ OLMAYIN!

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN DOĞUSUNA SALDIRI

LÜBNAN'DA CAN KAYBI 2 BİN 100'Ü AŞTI

ŞAM'A SALDIRI: ÖLEN YA DA YARALANAN İRAN VATANDAŞI YOK

HİZBULLAH, İSRAİL ASKERLERİNİ HEDEF ALDI

İSRAİLLİ BAKAN ABD ZİYARETİNİ ERTELEDİ

NASRALLAH'IN HALEFİSİNİN AKIBETİ MUAMMA

09.10.2024 11:00

LÜBNAN​'IN GÜNEYİ BOMBARDIMAN ALTINDA

İsrail'in, Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye iline bağlı Hiyam beldesindeki yerleşim alanlara düzenlediği saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

09.10.2024 10:20

İSRAİL ASKERLERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Hizbullah​, Lübnan'ın güneyinde iki noktadan sızmaya çalışan İsrail askerlerinin püskürtüldüğünü, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde 3 askerin ağır yaralandığını duyurdu.

09.10.2024 09:19

NETANYAHU, LÜBNAN HALKINA SESLENDİ: GAZZE​ GİBİ OLMAYIN!

Sosyal medya hesaplarından görüntülü mesaj yayınlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​, "Lübnan'ı Gazze'dekine benzer bir yıkım ve acıyla sonuçlanacak uzun bir savaştan kurtarmak için bir fırsatınız var. Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ve bu savaş bitsin." dedi.

Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı İran'ı suçlayan Netanyahu, yaşananlardan İsrail'in değil Tahran'ın sorumlu olduğunu iddia etti. Hizbullah'a darbe vurduklarını ve zayıflattıklarını savunan Netanyahu, Lübnan halkını Hizbullah'a karşı tutum almaya çağırdı. Netanyahu'nun bu çağrıları, "Lübnan'da iç savaş çıkarmak istiyor." şeklinde yorumlandı.

09.10.2024 09:13

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN DOĞUSUNA SALDIRI

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü, aralarında kadınların da bulunduğu yaralananlar oldu.

09.10.2024 02:00

LÜBNAN'DA CAN KAYBI 2 BİN 100'Ü AŞTI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda 36 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 150 kişinin daha yaralandığını açıkladı. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 119’a, yaralananların sayısının ise 10 bin 19’a ulaştığı bildirildi.

08.10.2024 23:19

ŞAM'A SALDIRI: ÖLEN YA DA YARALANAN İRAN VATANDAŞI YOK

İran'ın Şam Büyükelçiliği, İsrail'in büyükelçilik yakınlarında bir binaya düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar arasında İran vatandaşının olmadığını duyurdu.

08.10.2024 22:30

HİZBULLAH, İSRAİL ASKERLERİNİ HEDEF ALDI

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri birliğe füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Metula'da bir grup askerin füzelerle hedef alındığı belirtildi.

08.10.2024 22:00

İSRAİLLİ BAKAN ABD ZİYARETİNİ ERTELEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talepleri sonrası Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Washington'a yapacağı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

08.10.2024 21:45

NASRALLAH'IN HALEFİSİNİN AKIBETİ MUAMMA

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki saldırıda öldürüldüğü yönündeki iddiasını doğrulamadı.

08.10.2024 21:00

İSRAİL ŞAM'I VURDU

İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarında bir binayı hedef aldığını duyurdu.

IRNA'nın haberinde, "Siyonist rejim Şeyh Saad Mahallesi'nde bir sivil yerleşim birimini hedef aldı." ifadelerine yer verildi. Haberde, saldırıda hedef alınan binanın İran'ın Şam Büyükelçiliği yakınlarında olduğu bilgisi verildi.