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2027 asgari ücreti için en güçlü ihtimal! Emin Yılmaz tek tek hesapladı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:09
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2027 asgari ücreti için en güçlü ihtimal! Emin Yılmaz tek tek hesapladı

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, katıldığı canlı yayında masadaki 4 farklı zam senaryosunu tahtaya yazarak tek tek hesapladı. 

Mevcut 28 bin 75 TL'lik asgari ücret için rakam veren Yılmaz, uzlaşı çıkması beklenen en güçlü oranı ve yeni maaş tahminini paylaştı.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle şekillendi: 

 

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2027 asgari ücreti için en güçlü ihtimal! Emin Yılmaz tek tek hesapladı

'MASADA 4 RAKAM VAR, EN GÜÇLÜ İHTİMAL YÜZDE 30 ZAM"

"4 rakam üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili tahtada birlikte değerlendirecek olursak burada başlangıç rakamı %25 üzerinden değerlendirirsek şu anda güncelde 28.075 TL olan asgari ücretimiz 35.094 liraya denk gelecek. %30 olursa 36.498 TL, %35 olursa 37.901 TL, %40 olursa da 39.305 liraya."

 

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2027 asgari ücreti için en güçlü ihtimal! Emin Yılmaz tek tek hesapladı

"Şimdi burada en güçlü ihtimal ne olacak diye şöyle bir beyin jimnastiği yaparsak orada da %30'luk kıstasın geleceğini ben tahmin ediyorum. Burada üç taraf üzerinden değerlendiriliyor. İşçi sendikası, işveren sendikası ve de Çalışma Bakanlığı bünyesindeki bürokratlarda toplamda beşer kişilik komisyonda 15 kişi netliyor. O 15 kişilik komisyonun pazarlık usulü masada bir işçinin asgari, günlük olarak yaşam maliyetlerinden tutun da her türlü ihtiyaçlarını kazanacak kadar olan fark olması lazım."

 

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2027 asgari ücreti için en güçlü ihtimal! Emin Yılmaz tek tek hesapladı

'YÜZDE 25 BANDINDA AÇIKLANIP YÜZDE 30'A BAĞLANACAĞINI TAHMİN EDİYORUM'

"Orta Vadeli Program'da hatırlayacak olursak bu sene gerçekleşecek enflasyon %28.40. Hedeflenen yani bir sonraki yılda da %21'di. Geçen sene enflasyon ne çıkmıştı? %30 çıkmıştı. Bununla ilgili de %25 oranında yani orada da hedeflenen enflasyon üzerinde değerlendirilmişti."

 

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2027 asgari ücreti için en güçlü ihtimal! Emin Yılmaz tek tek hesapladı

"Bu mantıkla bakılırsa %20'nin üzerinde bir tık olursa orada da rakam %25 bandında açıklanıp %30'a bağlanacağını ben tahmin ediyorum. Başlangıç rakamını %25, sonuç rakamını da %40 yazdık. Bunu üç taraf olunca bunu veren bir el kısmı da var. Yani sadece iş tarafı değil işverenleri de düşünmek lazım burada. İşverenleri de düşündüğümüz zaman onların maliyet kıstası var."

 

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2027 asgari ücreti için en güçlü ihtimal! Emin Yılmaz tek tek hesapladı

İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

"İlk etapta net ücret 36.498 lira olursa biz bunu brüte çeviriyoruz; 42.939 liraya. İmalat sektöründe ise orada teşvikler var. Bir işçinin maliyeti 50.990 TL. Hizmet ve diğer sektörde olanlardaki işveren maliyeti de 52.278 liraya tekabül edecek."

 

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2027 asgari ücreti için en güçlü ihtimal! Emin Yılmaz tek tek hesapladı

'ASGARİ ÜCRET ZAMMI TOPLAMDA 88 KALEMİ TETİKLEYECEK'

"Toplamda 88 kalemi bu tetikliyor. Dolayısıyla biz buraya birkaç tanesini yazdık. Bunlardan bir tanesi sizin prim gününüz eksikse emekli olmak istiyorsanız gidip doğum borçlanma askerlik 11 tane borçlanma var. Bunları değerlendirebiliyorsunuz. Diğeri işsizlik maaşını değiştirecek. Diğeri kıdem tazminatının en dip rakamı tabanı değiştirecek. Genel Sağlık Sigortası %6 üzerinden değerlendiriliyor. Birçok kesimi etkileyecek."

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