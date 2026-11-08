2027 asgari ücreti için en güçlü ihtimal! Emin Yılmaz tek tek hesapladı

"Şimdi burada en güçlü ihtimal ne olacak diye şöyle bir beyin jimnastiği yaparsak orada da %30'luk kıstasın geleceğini ben tahmin ediyorum. Burada üç taraf üzerinden değerlendiriliyor. İşçi sendikası, işveren sendikası ve de Çalışma Bakanlığı bünyesindeki bürokratlarda toplamda beşer kişilik komisyonda 15 kişi netliyor. O 15 kişilik komisyonun pazarlık usulü masada bir işçinin asgari, günlük olarak yaşam maliyetlerinden tutun da her türlü ihtiyaçlarını kazanacak kadar olan fark olması lazım."