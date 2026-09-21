Evlenecek gençlere dev destek: Eylülde 2 milyar TL ödeme hesaplara yattı

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İstanbul
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fonun Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini belirten Göktaş, kaynakların doğrudan gençlerin geleceğine yatırıldığını vurguladı.
Başvuruların ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, 81 ilde yürütülen projeyle aile birliğini sağlamlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Fondan daha fazla çiftin yararlanabilmesi için ocak ayında limitlerin güncellendiğini ifade eden Göktaş, destek şartlarını şöyle sıraladı:
Daha geniş kitlelere ulaşmak adına fona katılım kolaylaştırıldı. Gelir durumu değerlendirmesinde esas alınan son 6 aylık gelir şartı, asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarılarak daha fazla gencin fondan yararlanmasının önü açıldı.
Bakan Göktaş, evlendikten sonraki 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftler için sağlanan çok özel kolaylıkları şu sözlerle aktardı:
2024 yılında pilot bölgelerde başlayan ve 2025 yılı itibarıyla tüm Türkiye’ye yayılan Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan toplam başvuru sayısı 308 bin 767’ye ulaştı.
Eylül ayındaki 18 bin 334 kişilik ödemeyle birlikte, bugüne kadar evlilik yolundaki toplam 222 bin 988 gence 21 milyar 48 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi sağlandı. Ayrıca maddi desteğin yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle 260 bin 234 gencin yanında olundu.