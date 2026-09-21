Evlenecek gençlere dev destek: Eylülde 2 milyar TL ödeme hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fonun Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini belirten Göktaş, kaynakların doğrudan gençlerin geleceğine yatırıldığını vurguladı.

Başvuruların ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, 81 ilde yürütülen projeyle aile birliğini sağlamlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

KREDİ DESTEĞİNDE YAŞA GÖRE 250 BİN TL’YE VARAN İMKAN

Fondan daha fazla çiftin yararlanabilmesi için ocak ayında limitlerin güncellendiğini ifade eden Göktaş, destek şartlarını şöyle sıraladı:

18-25 Yaş Aralığı: Her iki eşin de bu yaş grubunda olması halinde 250 bin TL kredi imkanı,

Her iki eşin de bu yaş grubunda olması halinde kredi imkanı, 26-29 Yaş Aralığı: Çiftlerin bu yaş grubunda yer alması durumunda 200 bin TL destek,

Çiftlerin bu yaş grubunda yer alması durumunda destek, Ödeme Koşulları: Başvurusu onaylanan çiftlere krediler 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli (sıfır faizli) olarak sunuluyor.

GELİR ŞARTI YÜKSELTİLDİ

Daha geniş kitlelere ulaşmak adına fona katılım kolaylaştırıldı. Gelir durumu değerlendirmesinde esas alınan son 6 aylık gelir şartı, asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarılarak daha fazla gencin fondan yararlanmasının önü açıldı.

ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERE HİBE VE BORÇ SİLME MÜJDESİ

Bakan Göktaş, evlendikten sonraki 48 ay içinde çocuk sahibi olan çiftler için sağlanan çok özel kolaylıkları şu sözlerle aktardı:

İlk Çocuk: İlk çocukta geri ödemelerin 12 aylık taksidi hibe ediliyor , kalan borçlar ise 12 ay erteleniyor .

İlk çocukta geri ödemelerin , kalan borçlar ise . İkinci Çocuk: Toplamda 60 aya uzayan vade süresi içinde ikinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde kalan borcun tamamı hibe edilerek siliniyor .

Toplamda 60 aya uzayan vade süresi içinde ikinci çocuğun dünyaya gelmesi halinde . Mevcut Bilanço: Bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 20 bin 162 çift taksit hibesi ve erteleme hakkından faydalandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 409 çiftin ise borcunun tamamı silindi. Desteklenen çiftlerin toplamda 20 bin 988 çocuğu dünyaya geldi.

TOPLAM DESTEK 21 MİLYAR LİRAYI AŞTI

2024 yılında pilot bölgelerde başlayan ve 2025 yılı itibarıyla tüm Türkiye’ye yayılan Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan toplam başvuru sayısı 308 bin 767’ye ulaştı.

Eylül ayındaki 18 bin 334 kişilik ödemeyle birlikte, bugüne kadar evlilik yolundaki toplam 222 bin 988 gence 21 milyar 48 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi sağlandı. Ayrıca maddi desteğin yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle 260 bin 234 gencin yanında olundu.