İslam Memiş borsada kazanacak kişileri açıkladı! Borsa tüyosu geldi: 'Dandik şirketlere yatırım yapanlara geçmiş olsun'

16 Eylül 2024 12:18 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:37

BIST 100 Endeksi 200 günlük ortalamasını test etti ve yönünü yukarı çevirdi. Kısa vadeli al-sat yapan yatırımcılar için konuşan İslam Memiş, Borsa İstanbul bundan sonraki süreçte kazanacak kişileri açıkladı. Borsada alım fırsatının geride kaldığını aktaran İslam Memiş, "Olmazsa olmazlarımız olan o beş hisse senedinden giriş yaptık ve çıkış yapacağız" tüyosunu verdi.

Borsada 200 günlük ortalama hesabını test etti. BIST100 Endeksi, haftayı 9.685 seviyesinden yükselişle açtı. Uzun vadeli düşünen yatırımcılar için 200 günlük ortalamalar güçlü destek seviyeleri olarak sayılırken İslam Memiş​, kısa vadeli al-sat yapan yatırımcılar için konuştu. Hem para kaybediyorsunuz hem zaman kaybediyorsunuz diyen deneyimli uzman, "Bundan sonraki süreçte borsada yatırımcılar ve destek alanlar kazanacak" uyarısında bulundu.

BORSA​ 200 GÜNLÜK ORTALAMASINI TEST ETTİ

200 günlük hareketli ortalamasının altını test eden BIST100 Endeksi, kayıplarını pazartesi günü telafi etti. Borsa İstanbul haftayı 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde açtı. Endeks, 9.685 seviyesinde.

BIST 100 Endeksi yönünü yukarı çevirirken İslam Memiş'ten de dikkat çeken bir uyarı geldi. Kısa vadeli al-sat yapan yatırımcılar, bu geri dönüş hareketinden yararlanmayı planlarken uzman küçük yatırımcıya seslendi.

BORSA TARAFINDA ALIM FIRSATI GERİDE KALDI

İslam Memiş'in öne çıkan borsa uyarıları şöyle;

"Borsa İstanbul 100 endeksi 9685 puan seviyesinden yani yüzde 1.73'lük bir yükselişle haftayı tamamladı. Borsa tarafındaki o beklediğimiz 9400 devamında son alım yeri olan 125'lik son alımımız yaptığımız 9274 puan seviyesi geride bıraktığımız haftada test edildi ve biz artık borsa tarafında önümüze baktığımız için borsa tarafında artık bir alım fırsatı kollayamayız.

Artık borsa tarafıyla önümüzdeki 6 ay boyunca hiç düştü mü yükseldi mi tarafıyla ilgilenmiyoruz. Önümüzdeki 6 ay boyunca ilgilendiğimiz tek bir şey var. 12.000 puan seviyesinden çıkış yapacağız ancak hangi hisselerden çıkış yapacağız? Tabii ki bizim olmazsa olmazlarımız olan o beş hisse senedinden giriş yaptık ve çıkış yapacağız.

DANDİK ŞİRKETLERE YATIRIM​ YAPANLAR KAYBEDECEK

Eğer borsa yatırımcısı kurumsal şirketler haricinde dandik şirketlere veya veya isimlere yatırım yaparsa geçmiş olsun. 12.000 puan

seviyesini görür ama kendi kağıtları gitmez kazanmaz yani. O yüzden kurumsal şirketleri belirleyin, tek bir şirkete giriş yapmayın.

Kulaktan dolma bilgilerle yatırım yaptığınız zaman yüzde 30 yüzde 40 civarında para kaybediyorsunuz.

ARTIK PROFESYONEL YATIRIMCILAR KAZANACAK

O parayı başka bir yatırım aracına altın ve gümüş gibi emtialara bağlasaydınız iki kat para kazanmış olacaktınız. Hem para kaybediyorsunuz hem zaman kaybediyorsunuz. Borsaya girecek arkadaşlarımız varsa mutlaka kurumsal şirketleri tercih edecekler, en az 6 ay bekleyecekler. Yatırımcıların borsa tarafına çok dikkat etmesi lazım.

Artık profesyonel yatırımcılar kazanacak. 10.000 12.000 puan seviyesi arasında öyle kulaktan dolma bilgilerle artık kazanım sağlayamazsınız. Bundan sonraki süreçte borsada yatırımcılar ve destek alanlar kazanacak."