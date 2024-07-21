Piyasada gözler 23 Temmuz'a çevrildi! TCMB bebek adımları ile başlarsa Türk varlıkları etkilenecek

21 Temmuz 2024 09:39 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 10:12

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Merkez Bankası kritik faiz kararını bu hafta açıklayacak. Herhangi bir değişiklik beklenmezken, piyasaların gözleri faiz indirimlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik ilk beklenti anketi sonuçlandı. Yıl sonuna ilişkin beklentiler de netleşti. Şimdi tüm gözler Temmuz ayı PPK toplantı tarihinde olacak.

TCMB FAİZ KARARINI BU HAFTA DUYURACAK

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle faiz toplantısı 25 Temmuz'dan 23 Temmuz'a çekildi.

Ağustos ayındaki toplantı da 22 Ağustos'tan 20 Ağustos'a çekildi.

TCMB, faiz kararını 23 Temmuz Salı günü saat 14.00'te açıklayacak. Merkez Bankası faiz kararına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

TCMB'DEN FAİZ AKSİYONU BEKLENİYOR MU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit tutulmuştu.

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Temmuz Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlandı.

Ankete katılan 15 ekonomist, faizin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngördü.

Ekonomistlerin yıl sonu faiz beklentileri medyanı ise yüzde 45 oldu.

DEUTSCHEBANK KASIMA DİKKAT ÇEKTİ

Alman devi Deutschebank, Türkiye için bu yılın son iki ayına kadar Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50'de tutacağını öngördü.

Deutschebank, kasım ve aralıkta ise peş peşe iki faiz indirimi beklediğini açıkladı. Bankanın 2025 sonu politika faizi tahmini de yüzde 25 oldu.

MERKEZ'İN FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kıbrıs İktisat Bankası Hazine Grup Direktörü Emre Değirmencioğlu ise Merkez Bankası’nın Eylül ayından itibaren faizde indirime gideceği tahmininde bulundu.

Emre Değirmencioğlu şöyle konuştu;

"Uzun süre 32,2 seviyelerinde yatay bir seyir izleyen kur, 33 seviyesine oturdu. Uzun süredir yatay seyreden kur sonrası TL'nin reel anlamda değerlenmesi de özel sektör için sorun.

TL'nin aylık getirisi kabaca yüzde 4 civarında olduğu düşülürse ve kurun da 33,00 olduğu varsayımından hareketle, bir ay sonra eğer kur 34,30 seviyesinin üzerine yükselmiyorsa, TL'de kalmak yatırımcısına avantaj kazandırır.

Biz uzun bir süredir TL'de kalmanın (en az Eylül ayına kadar) avantajlı olacağını yazıp çiziyoruz.

Neden Eylül diye sorarsanız, TCMB'nin de FED ardından hatta FED'den tam da bir gün sonra (19 Eylül) tarihinde faiz indirimine bebek adımları ile de olsa başlayacak.

TL'nin uzunca bir süre reel anlamda değerli kalması, birçok sektör açısından sıkıntılı bir durum.

Eylül ayına kadar TL'ye yönelik majör bir hareket beklemezken, yıl sonuna doğru dolar TL kurunda yükselişin ivme kazanmasını bekliyoruz.”