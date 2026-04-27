Aybastı'da belediye çalışanına satırlı saldırı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde belediye çalışanına satırlı saldırı yapıldı.
Güvenlik kamerası görüntüsüne göre, Aybastı Belediyesinde 21 Nisan'da meydana gelen olayda, belediyeye gelen Y.D, bir süre sonra üzerinde gizlediği satırı çıkardı.
Sekreter olarak görev yapan A.D'ye saldıran şüpheliyi, olay yerinde bulunan diğer kişiler engelledi.
Olayın ardından gözaltına alınan Y.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, yaralanan A.D. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.