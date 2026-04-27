Aybastı'da belediye çalışanına satırlı saldırı

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aybastı'da belediye çalışanına satırlı saldırı Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir belediye çalışanı, makamında satırlı saldırıya uğradı. Aybastı Belediyesine gelen Y.D. isimli şüpheli, sekreter olarak görev yapan A.D.'ye satırla saldırdı. Olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüpheli Y.D. olay yerinde bulunan diğer kişiler tarafından engellendi. Gözaltına alınan Y.D. tutuklanırken, yaralanan A.D. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Güvenlik kamerası görüntüsüne göre, Aybastı Belediyesinde 21 Nisan'da meydana gelen olayda, belediyeye gelen Y.D, bir süre sonra üzerinde gizlediği satırı çıkardı.

Sekreter olarak görev yapan A.D'ye saldıran şüpheliyi, olay yerinde bulunan diğer kişiler engelledi.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, yaralanan A.D. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.