MSB, Libya ile ortak tatbikattan nefes kesen operasyon görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Libya hükümeti ile ortak yapılan Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı’na ilişkin görüntü paylaştı. Bakanlık açıklamasında, Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı’nın 13-30 Nisan 2026 tarihleri arasında devam ettiği bildirilerek, tatbikatın şiddet yanlısı örgütlere karşı harekât icra eden unsurların eğitilmesi amacıyla, meskûn mahal safhası ile devam ettiği aktarıldı.

Özetle