Alevler mahalleyi yuttu, vatandaş dev derbiden kopamadı!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde araçların park edildiği noktada başlayan yangın, çevre dükkanlara ve bir eve sıçradı. Olay sonrası ekipler alevlerle mücadelesi ederken bazı vatandaşların heyecanla Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeye devam etmesi şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi'nde park halindeki araçların bulunduğu noktada yangın çıktı. Yangın büyüyerek aynı yerde bulunan koltuk imalathanesi, terzi dükkanı, market deposu ve binanın üst katındaki eve sıçradı.

FACİADAN KIL PAYI DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 16 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı. Yangında marketin deposunda bulunan onlarca tüpün patlamaması ise facianın önüne geçti. İki aracın kül olduğu yangında üç dükkanda ve evde de hasar oluştu.

Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu ve mahallelinin panikle sokağa döküldüğü yangında, bir işletmedeki bazı vatandaşlar ise Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemeye devam etti. Maç sırasındaki bazı ataklarda sevinen, bazı ataklarda sinirlenen taraftarların o anları dikkat çekti.