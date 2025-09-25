Deprem endişesine rağmen neşe dolu anlar yaşadılar!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürerken, vatandaşların tedbir amaçlı kaldığı çadırlarda bu kez farklı bir heyecan yaşandı. Depremzede bir çocuk için kaldığı çadırda doğum günü sürprizi yapıldı. Zor günlerin ortasında hazırlanan kutlama, hem çocuğun hem de çevresindekilerin yüzünü güldürdü. Kutlamaya katılanlar, "Zor günlerden geçiyoruz ama hayat devam ediyor. Bugün biraz olsun moral bulduk" diyerek duygularını dile getirdi.