Drift atan aracı kaydederken canından oluyordu! Korkunç kaza kamerada

İzmirde drift yapan araçları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaşa, kontrolden çıkan otomobil çarptı. Olay, Bornova ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde boş bir alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup araçlarıyla drift yapmak için bir araya geldi. Bu gösteriyi izleyen kalabalık arasındaki bir kişi ise cep telefonuyla gösteriyi kayda almak istedi. Ancak drift yapan otomobillerden biri kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu alana yönelerek kamera kaydıo alan vatanrdaşa çarptı. Aracın çarptığı vatandaş savrularak yere düşarkan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken gösterinin yapıldığı alanda hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olması tepki çekti.