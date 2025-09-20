Faciadan dönüldü! Freni çekilmeyen araç durağa daldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari araç, sürücünün el frenini çekmeyi unutması üzerine hareket ederek yokuş aşağı kaymaya başladı. Sürücünün damacana su boşaltmak için indiği araç, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs durağında maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.