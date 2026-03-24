Markette kan donduran cinayet! 19 yaşındaki gencin ölüm anı kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 Mart tarihinde Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette meydana gelen olayda, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., iş yerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Hakan K. olayda kullandığı tabancayla birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan 19 yaşında gencin hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.