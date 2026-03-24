Ölümlü kaza saniye saniye kamerada! Osmaniye'de acı olay

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Osmaniye'de İstiklal Mahallesi'nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü düşerek kamyonun altında kaldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Ahmet Çomu'nun hayatını kaybetti belirlendi. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.