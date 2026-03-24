Eski eşinin komşuları hastanelik etti: Sopalarla dakikalarca dövdüler

Malatya'da E.T. ile eski eşi H.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya H.A.'nın komşuları H.Ş., E.Y., H.M.Ç. ve M.B.Ş. de dahil olurken, 4 kişi tarafından sopalarla dakikalarca darbedilen E.T., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Yunus Timleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.