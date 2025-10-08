Parası bitince iş yeri soydu! O anlar kamerada

Adana’da 11 Haziran gecesinde şüpheli M.A.G. (19) Yüreğir Otogarına geldi. Bir süre etrafa bakınan M.A.G., hırsızlık yapmak için gözüne hediyelik eşya satan işyerini kestirdi. Taşla camı kırıp içeri giren M.A.G. 25 bin TL para çalarak kayıplara karıştı. 17 gün sonra 28 Haziran’da tekrardan ortaya çıkan M.A.G., bu seferde Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesindeki bir unlu mamullerden cep telefon çaldı. Her iki olayda da güvenlik kameraları anbean hırsızlık anlarını kaydetti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde M.A.G., sokakta gezindiği sırada yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.