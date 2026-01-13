Japon astronot o anları kayda aldı! Kuzey ışıkları uzaydan görüntüledi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Japon astronot Kimiya Yui, Kuzey Kutbu'na dünyanın en görkemli doğa harikası olan kutup ışıklarını kayda aldı. Yui o anları sosyal medya hesabından, "Bunu kaydedebildiğim için mutluyum. Ama her şeyden çok, herkesin görüntüleri izlediğinde ne kadar mutlu olacağını düşünmek beni gülümsetti" ifadeleriyle paylaştı.