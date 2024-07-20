Bakan Kurum projeyi ilk kez açıkladı: Diyarbakır'a uydu kent kuruluyor

20 Temmuz 2024 17:44 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 17:45

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yer alan Diyarbakır şehrine gitti. Bakan Kurum, 76 bin konutun teslim edildiğini yıl sonuna kadar ise 200 bin konuta çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

DİYARBAKIR'A UYDU KENT KURULUYOR!

Depremden hasar görmüş vatandaşlara konutlar yıl sonuna kadar teslim edilmeye çalıştıklarını belirten Kurum, çalışmalarda ise ilk kez yapılacak projeleri de detaylandırdı.

Diyarbakır Valiliği ziyareti sırasında konuşan Murat Kurum, 4 bin 400 konut ve iş yerinin Diyarbakırlı depremzedelere teslim edildiğini söyledi.

Diyarbakır'a uydu kent kuracaklarını duyuran Kurum, içeriğinde her şeyin olacağının altını çizdi. Diyarbakır'ın yöresine uygun ve geleneksel olacak bu çalışmanın detaylarını anlattı.

ŞANLIURFA MÜJDELERİ

Bakan Kurum, Şanlıurfa ziyaretinde de müjdeler verdi. İşte Kurum'un konuşmasından başlıklar;

"Bizim yeni ve çok yönlü şehircilik çalışmaları adını verdiğimiz bir anlayışımız var. İşimizin merkezinde de insanımızın ihtiyaçları var. Yatay mimariye uygun yaptığımız evlerimizi, enerji verimli yalıtımla, yağmur hasadı sistemleriyle donatıyoruz. Güneş panelleriyle sıcak su ihtiyacını karşılıyoruz. LED lambalar ve ısı yalıtımıyla enerjiden tasarruf ediyoruz. Su tüketimini azaltan bitkilerle bahçelerimizi donatıyoruz. Atıkları yerinde ayrıştıran sıfır atık sistemleriyle, çevre ve iklim dostu şehirciliğe dair adımlarımızı titizlikle atıyoruz. Bu titizliğin tek nedeni var. Yeni kurulan şehirlerimiz çok güzel olsun, çok güçlü olsun istiyoruz. Bunun için de sahada 7/24 esasına göre, var gücümüzle çalışıyoruz. 11 ilimizde, 283 bin yuvamız, dükkanlarımız süratle yükseliyor. 4 bin 500'e yakın köyümüzde, evlerimizi özgün mimarisiyle inşa ediyoruz. Şu ana kadar, toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz."