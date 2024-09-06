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Çorum'da kontrolden çıkan tır, yolcu otobüsüne çarptı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Eylül 2024 00:36 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 00:43
Çorum&#039;da kontrolden çıkan tır, yolcu otobüsüne çarptı

Çorum'da bir tır, emniyet şeridinde bulunan yolcu otobüsüne arkadan çarptı. İki aracın da ciddi hasar aldığı kazada tır sürücüsü ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan tır, yolcu otobüsüne çarptı. Emniyet şeridinde bekleme halinde bulunan yolcu otobüsünde yaralanan olmazken tır sürücüsü yaralandı.

Osmancık istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan Uğur E., yönetimindeki  tır, Recep Ç. yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı. Tır sürücüsü yaralı halde ambulansla kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum'da kontrolden çıkan tır, yolcu otobüsüne çarptı - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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