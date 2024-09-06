Çorum'da kontrolden çıkan tır, yolcu otobüsüne çarptı

06 Eylül 2024 00:36 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 00:43

Çorum'da bir tır, emniyet şeridinde bulunan yolcu otobüsüne arkadan çarptı. İki aracın da ciddi hasar aldığı kazada tır sürücüsü ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

Trenden sarkarak poz vermesi az kalsın son hatası oluyordu! O anlar anbean kamerada

Trenden sarkarak poz vermesi az kalsın son hatası oluyordu! O anlar anbean kamerada

Çorum'un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan tır, yolcu otobüsüne çarptı. Emniyet şeridinde bekleme halinde bulunan yolcu otobüsünde yaralanan olmazken tır sürücüsü yaralandı.

Osmancık istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan Uğur E., yönetimindeki tır, Recep Ç. yönetimindeki yolcu otobüsüne çarptı. Tır sürücüsü yaralı halde ambulansla kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.