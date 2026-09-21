Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

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İstanbul
Ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 83 yaşındaki Özfatura, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Burhan Özfatura, 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.
İlk döneminde Anavatan Partisi, ikinci döneminde ise Doğru Yol Partisi adayı olarak seçimlere katıldı.