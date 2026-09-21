Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 14:17

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün ani kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 14:17

Ani nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 83 yaşındaki Özfatura, kardiyovasküler cerrahi servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
83 yaşındaki Özfatura, ani kalp durması nedeniyle kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Özfatura, 83 yaşındaydı.
Ani kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım servisindeydi.
Yaşam mücadelesini kaybetti.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

İKİ DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

Burhan Özfatura, 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 

İlk döneminde Anavatan Partisi, ikinci döneminde ise Doğru Yol Partisi adayı olarak seçimlere katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acısını unuttu sedyedeyken mesaj attı: Kaza yaptım, iyiyim dedi
Evlenecek gençlere dev destek: Eylülde 2 milyar TL ödeme hesaplara yattı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Yoğun Bakım
#Kalp Durması
#Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
#Özfatura
#Kardiyovasküler Cerrahi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.