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Hopa’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Aralık 2024 03:48 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 03:58
Hopa’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Hopa'da meydana gelen kazada hafif ticari araç kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Artvin’in Hopa ilçesinde akşam saatlerinde Sundura Mahallesi’nde feci bir kaza​ meydana geldi. Cansu Tekin (28) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sundura Deresi’ne uçtu.

Hopa’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Cansu Tekin ve yolcu konumundaki Figen Parlak (34), ilk müdahalenin ardından Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak araçta bulunan diğer yolcu Tuğba Aydın (40) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hopa’da feci kaza! Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Sürücü Cansu Tekin'in durumunun ise ağır olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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