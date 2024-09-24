Son dakika | Balıkesir'de deprem oldu! Çevre illerden hissedildi

24 Eylül 2024 04:30 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 04:42

Son dakika: Balıkesir merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası AFAD'dan açıklama geldi. Sarsıntının saati 04.20 olarak kayıtlara geçti.

Endonezya ve Japonya'da deprem oldu: Hissedilen sarsıntı sonrası tsunami uyarısı

Endonezya ve Japonya'da deprem oldu: Hissedilen sarsıntı sonrası tsunami uyarısı

Balıkesir'in İvrindi ilçesi merkezli deprem oldu. 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı saat 04.20'de meydana geldi. Depreme ilişkin verileri AFAD'ın açıkladığı veride yerin 18 km derinliğinde olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntıyı 4.1 büyüklüğünde olarak duyurdu. Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Sarsıntının hemen ardından İvrindi merkezli 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 04.20'de meydana gelen sarsıntıdan 5 dakika sonra 3.2 büyüklüğünde sarsıntı 04.25'te kaydedildi.