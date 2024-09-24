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Son dakika | Balıkesir'de deprem oldu! Çevre illerden hissedildi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
24 Eylül 2024 04:30 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 04:42
Son dakika | Balıkesir&#039;de deprem oldu! Çevre illerden hissedildi

Son dakika: Balıkesir merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası AFAD'dan açıklama geldi. Sarsıntının saati 04.20 olarak kayıtlara geçti.

Balıkesir'in İvrindi ilçesi merkezli deprem oldu. 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı saat 04.20'de meydana geldi. Depreme ilişkin verileri AFAD'ın açıkladığı veride yerin 18 km derinliğinde olduğu kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntıyı 4.1 büyüklüğünde olarak duyurdu. Depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

Son dakika | Balıkesir'de deprem oldu! Çevre illerden hissedildi - 1. Resim

BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Sarsıntının hemen ardından İvrindi merkezli 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 04.20'de meydana gelen sarsıntıdan 5 dakika sonra 3.2 büyüklüğünde sarsıntı 04.25'te kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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