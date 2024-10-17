Son dakika | Kilis sınırına düşen roket sonrası MSB'den yeni açıklama: Gerekli tedbirler alınıyor

17 Ekim 2024 12:00 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:18

Son dakika haberi: Kilis sınırına mayınlı araziye düşen roket ardından yangın çıktı ancak TSK'nın herhangi bir çatışmaya girmediği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin sorulara cevap verdi. MSB kaynakları sınırda gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı​ kaynakları gündeme ilişkin soruları cevapladı. Suriye​'de devam eden çatışmalardan seken bir roket​ mühimmatı Kilis​ sınırına düşmüştü. Patlamaların ardından mayınlı bölgede yangın çıktı. Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada roketin Kilis dışındaki mayınlı araziye düştüğü belirtildi. Valilik olayda Kilis'e yönelik saldırının olmadığını belirtti. MSB kaynakları Kilis'teki olayla ilgili açıklama yaptı.

KİLİS YAKINLARINA DÜŞEN ROKET MÜHİMMATI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, dün akşam saatlerinde Kilis yakınlarına düşen roket ile ilgili, ''Suriye sahası hareketliliğin arttığı hassas bir dönemden geçmektedir. Dün akşam saatlerinde, 2 grup arasında çıkan çatışmada 1 roket Kilis’in 12 km güneydoğusundaki hudut karakolumuzun sorumluluk alanı içerisindeki araziye düşmüştür. Sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekât bölgelerimize yönelik tehditleri hassasiyetle takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

EUROFIGHTER VE F-16 TEDARİKİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Eurofighter ve F-16 tedariki konusunda, ''Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş teknoloji ile donatılmış modern savaş uçaklarının envantere katılması ve envanterin çeşitlendirilmesi hedeflerimize uygun olarak çalışıyoruz. Sn.Bakanımızın ifade ettiği gibi; 40 adet F-16 Viper temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon tedariki ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bizim için esas olan eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5’inci nesil milli muharip uçağımız olan KAAN.'' dedi.

F-16 tedarikine ilişkin, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandığını hatırlatan kaynaklar, ''Bir takvim belirlendi ve süreç planlanan şekilde devam ediyor. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik ise; teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Yapılan çalışmalar süreci hızlandırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir şart gündeme gelmemiştir.'' ifadelerine yer verdi.

İSRAİL’İN BM LÜBNAN GEÇİCİ BARIŞ GÜCÜ’NE (UNIFIL) SALDIRISI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail’in Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü’ne saldırısı ve orada görev yapan personelimizin durumu ile ilgili sorulara; ''İsrail tarafından Lübnan’a yapılan saldırılarda UNIFIL yerleşkesi de hedef alınmıştır. İsrail’in UNIFIL’e yönelik saldırılarını bir kez daha kınıyoruz. UNIFIL karargâhında görev yapan 5 personelimizin durumu iyi olup, Beyrut Büyükelçiliğimiz ve Ataşeliğimiz kendileri ile sürekli irtibat halindedir. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz.'' şeklinde cevap verdi.