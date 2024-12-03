Gülse Birsel ile Vural Çelik arasındaki konuşma her şeyi çözdü! Yavuz Seçkin yıllar sonra ilk kez anlattı

03 Aralık 2024 09:18 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:24

Avrupa Yakası’nın Kubilay’ı Vural Çelik, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Vural Çelik’in vefatının ardından Gülse Birsel’in sözleri tepki çekmişti. Avrupa Yakası oyuncusu Yavuz Seçkin, ilk kez Vural Çelik ve Gülse Birsel arasında geçen konuşmayı paylaştı.

Oyuncu Vural Çelik​, 17 Ekim’de Üsküdar’daki evinde ölü olarak bulundu. Kalp krizi​ nedeniyle hayatını kaybeden Vural Çelik’in ölümü sonrası Gülse Birsel, paylaşımıyla tepki toplamıştı. Avrupa Yakası’nda radyo programcısı rolüyle yer alan Yavuz Seçkin, katıldığı programda Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında geçen konuşmayı ilk kez paylaştı.

GÜLSE BİRSEL İLE VURAL ÇELİK ARASINDAKİ KONUŞMA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Avrupa Yakası​ oyuncusu Yavuz Seçkin, Gülse Birsel ile Vural Çelik arasında geçen olayı ilk kez anlattı. Vurak Çelik ile arasının iyi olduğunu belirten Yavuz Seçkin, "Yeri gelmişken söylemek istedim. O dönemde Vural benim çok iyi arkadaşımdı. Kendi içerisinde yalnızlığı vardı. Dizi devam ederken beni aradı 'Ben Gülse ile görüşmek istiyorum' dedi. Bodrum'da havalimanından aldım, Gülse bizi çok güzel bir restorana götürdü, Vural'ı çok iyi ağırladı." Diyerek dikkat çeken ifadelere yer verdi.

Gülse Birsel'in Vural Çelik'in diziden ayrılmasını hiç istemediğini belirten Yavuz Seçkin, "5. sezona gidiyoruz. Vural'ın kafasında bir düşünce vardı senaryoyla alakalı. Belki birkaç karakter daha yapabilirim düşüncesiyle. Başka sorunları da vardı konuştular Gülse ile. Gülse de sıcak davrandı ben canlı şahidim, 'Gitme yeter ki bırakma. Sakın bırakma. Sen bizim için çok önemlisin seni seviyoruz.' dedi. O kafasına yerleştirdiği bir düşünce vardı. Çok iyi bir kalbi vardı ama inadından vazgeçmedi. Peker Açıkalın da gitti mesela. Gülse bu çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi Vural." dedi.

Vural Çelik'in ölümü sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülse Birsel, "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…" demişti. Gülse Birsel daha sonra ise tepki çeken paylaşımını sildi.