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İstanbul
Nissan ve Japon materyal şirketi Food Reborn, her yıl çöpe giden tonlarca tarımsal atığı otomotiv sektöründe değerlendirmek için el sıkıştı. İki şirket, atık ananas yapraklarından elde edilen lifleri kullanarak motor sporları gibi zorlu koşullara dayanıklı, doğal lif takviyeli plastikten dış gövde panelleri geliştirdiklerini duyurdu.
Motor1'in haberine göre üretilen yeni kompozit malzeme yakında halka açık olarak sergilenecek. Nissan'ın paylaştığı bilgilerde, ananas yaprağı lifi ve reçinenin birleşiminden doğan panel, BMW'nin motor sporlarında ve M Concept Neue Klasse vizyon modelinde kullandığı keten tabanlı kompozitlere kıyasla daha yüksek çekme mukavemeti sunuyor. Ancak Japon üretici, bu kıyaslamayı doğrulayacak bağımsız test verilerini henüz kamuoyuyla paylaşmadı.
Nissan'ın teknoloji geliştirmeden sorumlu kurumsal yöneticisi Tatsuzo Tomita, "Genellikle kullanılmayan ve çöpe atılan ananas yaprakları ile yeni bir lif takviyeli kompozit malzeme geliştirdik. Sürdürülebilir özelliğe sahip kompozit materyal, aynı zamanda motor sporları gibi zorlu ortamlar için gereken yüksek performans seviyesini de karşılıyor" ifadelerini kullandı.
Dünya çapında her yıl 50 milyon tondan fazla ananas yaprağının çöpe gittiği biliniyor. Bu da gıda üretimine dokunmadan otomotiv sektörü için sınırsız bir hammadde kaynağı demek. Üretim sürecinde yapraklardan çıkarılan lifler önce yassı ipliğe ardından dokunmuş kumaşa dönüştürülüyor. Elde edilen kumaş, kompozit içinde güçlendirici katman olarak kullanılarak gövde paneli şeklini alıyor.
Food Reborn'un CEO'su Etsuko Uda, konuyla ilgili "Ananas yaprakları gibi tarımsal yan ürünleri otomotiv ve spor malzemeleri için yüksek performanslı materyallere dönüştürmek son derece anlamlı" açıklamasını yaptı.
Anlaşma kapsamında Nissan, yassı iplik, dokuma kumaş ve reçine emdirilmiş prepreg üretimini kapsayan doğal lif takviyeli plastik uzmanlığını Food Reborn şirketine lisanslıyor.