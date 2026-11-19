Motor1'in haberine göre üretilen yeni kompozit malzeme yakında halka açık olarak sergilenecek. Nissan'ın paylaştığı bilgilerde, ananas yaprağı lifi ve reçinenin birleşiminden doğan panel, BMW'nin motor sporlarında ve M Concept Neue Klasse vizyon modelinde kullandığı keten tabanlı kompozitlere kıyasla daha yüksek çekme mukavemeti sunuyor. Ancak Japon üretici, bu kıyaslamayı doğrulayacak bağımsız test verilerini henüz kamuoyuyla paylaşmadı.