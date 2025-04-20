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 | Suat Vilgen

Hangi araba lastiği daha iyi? Zirveyi değiştiren test! Michelin bu kez geçildi

Ultra yüksek performans lastik testinde yılların lideri Michelin zirveyi kaybetti. Peki en sessiz lastik hangisi? Sürpriz sonuçlar testte ortaya çıktı…

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Hangi araba lastiği daha iyi? Zirveyi değiştiren test! Michelin bu kez geçildi
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 10:12

Dünyanın en kaliteli lastik üreticisi olarak gösterilen Michelin'in tahtı sallandı. Fransız şirket kavrama ve yol tutuşunu iyileştirmek isteyen orijinal ekipman üreticisi (OEM) ve bireysel alıcılar için tercih edilen lastik üreticisi olmuştu. 2017'de piyasaya sürülen Pilot Sport 4S , segmentte baskın bir güç olmaya devam eden Michelin ve neredeyse her senaryoda en üstün performans sunuyordu. Ancak artık kral değiirken, lastik kralı ünvanı Pirelli'ye geçti.

Hangi araba lastiği daha iyi? Zirveyi değiştiren test! Michelin bu kez geçildi

YOUTUBE KANALINDA LASTİK TESTİ

Tyre Reviews YouTube kanalı, Michelin, Pirelli, Continental, Goodyear ve Bridgestone'un lastikleri de dahil olmak üzere günümüz pazarındaki en iyi ultra yüksek performanslı lastiklerden bazılarını yan yana karşılaştırmalı bir test için bir araya getirdi.

Hangi araba lastiği daha iyi? Zirveyi değiştiren test! Michelin bu kez geçildi

ISLAK VE KURU ZEMİNDE SINANDILAR

Her iyi lastik karşılaştırmasında olduğu gibi, bu karşılaştırmada da lastiklerin farklı senaryolarla nasıl başa çıktığını görmek için hem ıslak hem de kuru zeminde birden fazla test türü kullanıldı. Kanal, 7 lastiğin hepsini ıslak yol tutuşu, ıslak frenleme, kuru yol tutuşu, kuru frenleme, suda kızaklama, konfor ve gürültü ve yuvarlanma direnci testlerinden geçirdi.

Hangi araba lastiği daha iyi? Zirveyi değiştiren test! Michelin bu kez geçildi
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P ZERO HER TESTTTEN BAŞI DİK ÇIKTI

Bu testteki en yeni lastik olarak öne çıkan Pirelli P Zero'nun gelişmiş bileşik teknolojisi neredeyse her ölçümde mükemmel sonuçlar ortaya koydu. Islak zemin frenleme testinde en iyisi olan P Zero, ıslak zemin yol tutuş turunda Bridgestone'un hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Pirelli kuru zeminin de en hızlısı olurken ve kuru zemin frenleme testinde durmada ikinci sırayı aldı. Ayrıca test edilen 7 lastik arasında en sessiz ve en konforlu lastik oldu. Sonuç olarak Pirelli ortalama derecede galibiyeti alırken, P Zero'yu ikinci sırada Continental ve üçüncü sırada Michelin takip etti.

Hangi araba lastiği daha iyi? Zirveyi değiştiren test! Michelin bu kez geçildi
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FARKI HİSSETMEK ÇOK ZOR!

Sunucu Jonathan Benson, ilk dört lastiğin performans açısından birbirine çok yakın olduğunu ve bunları arka arkaya kullanmazsanız fark hissedemeyeceğinizi not olarak ekledi.

Sıkça Sorulan Sorular

LASTİK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Oto lastiği satın alırken öncelikle aracınıza uygun ölçüleri bulmalısınız. Taban genişliği, yanak yüksekliği, jant ölçülerini en doğru şekilde lastik üzerindeki yazılardan okuyarak bulabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki okuma şemasını kullanabilirsiniz. Ölçüler belirlendikten sonra tercih edeceğiniz özelliklere göre lastik seçiminizi yapabilirsiniz. Kışlık, yazlık, 4 mevsim seçiminden sonra en önemli özellikler marka, fiyat, üretim tarihi, hız ve yük endeksidir.
ETİKETLER
#Continental
#Lastik Değişimi
#araba lastiği
#pirelli
#bridgestone
#michelin
#Otomobil
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