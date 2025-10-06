Yediği et yüzünden kalbi durdu! İşte o anlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Geleneksel Hızırşah Hacet Bayramı etkinliğinde ikram edilen etli pilavdan yiyen Sami Ayvaz, bir süre sonra fenalaştı. Çevredekilerin, Ayvaz'ın nefes alamadığını fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ekipleri, kalbi durduğu belirlenen Ayvaz'a uzun süre kalp masajı yaptı. Müdahale sonucu kalbi yeniden çalışan Ayvaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sami Ayvaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.