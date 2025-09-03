Bağcılar'da oto tamirhanede korkutan yangın

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde saat 17.30 sıralarında yangın paniği yaşandı. Barbaros Mahallesi 203. Sokak üzerinde bulunan oto tamirhanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle, alevler tamirhanenin bitişiğindeki4 katlı 2 binaya sirayet etti. Ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişi ayakta tedavi edildi. Dükkanda ve tamirhanenin yanında park halinde bulunan toplam 4 araç zarar gördü. Ekiplerin çalışmasının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıklarından Mehmet Çıtay isimli vatandaş, "Yaklaşık 1 saat önce başladı. Burada oto tamiri yapıyorlar. Herhalde tüpten sızan gazdan olabilir. Patlama oluştu. Yangın çok büyüdü. Can kaybı yok. Şu an söndürüldü ve kontrol altına alındı. İçinde tamir gören araçlar da yandı. Yan bina da zarar gördü" diye konuştu.