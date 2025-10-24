Balıkesir’de okul önünde kız kavgası: Görüntüler şoke etti!

Kategoriler
Balıkesir Yarış Ortaokulu çevresinde, 24 Ekim 2025’te, kız öğrenciler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bir kız öğrencinin darbedildiği anlar çevredekilerce kaydedildi.
Kavga görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki topladı. Videoda, bir öğrencinin diğerleri tarafından darbedildiği anlar net bir şekilde görülüyor.
Olayla ilgili polis ve okul yönetimi tarafından inceleme başlatıldı. Kavganın nedeni ve sorumlular araştırılıyor.