Plakayı kapatıp geziyorlardı! Akaryakıt istasyonunda polise yakalanınca hatıra fotoğrafı çektirdiler

Bursa'da plakasını kapatıp gezen motosikletli gençler, akaryakıt istasyonunda polis memuruna yakalandı. Motosikletiyle trafiğe çıkan kişi, arkadaşıyla birlikte akaryakıt istasyonuna girdi. Bu esnada istasyonda olan polis memuru, gençlerin motosikletin plakasını kapatarak gezdiğini görünce yanına gitti. Polisi gören gençler, büyük şaşkınlık yaşadı. Polisin çağırdığı trafik ekiplerince sürücüye cezai işlem uygulandı. 2 bin 770 lira ceza kağıdını alan iki genç, kendilerini yakalayan polis memurunu aralarına alıp hatıra fotoğrafı çektirdi.