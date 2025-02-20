Pendik'te faciadan dönüldü! Kamyon yokuş aşağı böyle kaydı
İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı kazalara da davetiye çıkarıyor. Pendik’te kontrolden çıkan kamyon yokuş aşağı kaydı. Bir süre kayan kamyon sol tarafa dönerek durabildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
KAZALARA EN ÇOK NE SEBEP OLUR?
Trafik kazası, genellikle bir arabanın yayaya, başka bir araca veya herhangi bir objeye çarpması sonucu gerçekleşir. En sık görülen kaza nedenleri arasında aşırı hız, dikkatsizlik, alkollü araç kullanımı ve trafik kurallarına uymama yer alır. Ayrıca yetersiz sürüş deneyimi ve araç bakımlarının ihmal edilmesi de kazaların başlıca sebepleri arasındadır. Kötü Hava koşulları da kazalara davetiye çıkarır. Yağmur, sis, kar veya buzlanma gibi kötü hava koşulları, görüş mesafesini azaltır. Yol tutuşunu olumsuz etkileyerek kazaları tetikleyebilir.