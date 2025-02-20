İstanbul'da kar yağışı bastırdı! Araçlar Şile yolunda mahsur kaldı

İstanbul ve yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösteren yoğun kar yağışı şiddetini arttırmaya başladı. Kar yağışı trafiği felç ederken Şile yolundan bazı araçlar mahsur kaldı. TIR'ların ve otomobillerin ilerleyemediği yolda görüş mesafesi de azaldı.

YOLLAR KARLA KAPLANDI

Şile Yolu Paşaköy mevkisinde seyir halinde olan bir servis minibüsü ile 2 tır, yolda biriken kar nedeniyle ilerleyemedi. Karla kaplanan yolda hareket etmeye çalışırken patinaj yapan araçlar, burada mahsur kaldı.

Öte yandan, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde de yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.