Bursa'da görenleri hayrete düşüren olay! Cesaretin bu kadarına 'pes'

Bursa'da hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan gençler kameralara yansıdı. Ankara yolu, Eğitim Caddesi ve Fomara Caddesi'nde kayda alınan görüntüler herkesin yüreğini ağzına getirdi. İlk kameralara yansıyan görüntülerde 5 patenli genç, trafikte ilerleyen otobüsünün arkasına tutunarak uzun süre bu şekilde yol aldı. Otobüsün durağa yanaşacağı anlarda çocuklar yolun bozuk olması sebebiyle düşme tehlikesi yaşadı. Diğer görüntülerde ise yine otobüsün arkasına tutunan ile kamyonetin kasasına asılarak ilerleyen gençler, 'pes' dedirtti. Kazaya davetiye çıkaran gençlerin ne zaman akıllanacağı ise sosyal medyada merak konusu oldu.