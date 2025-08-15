Fırtınada iş yerinin camı sokağa uçtu, facianın eşiğinden dönüldü! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, 4 katlı bir binanın 2’inci katında bulunan işyerinin dış kısmında bulunan 3 parça cam, şiddetli fırtına nedeniyle aşağı uçtu. O sırada onlar vatandaş olayın yaşandığı bölgeden geçerken şans eseri yaralanan olmadı. Durumu fark eden bazı vatandaşlar bağırarak diğer vatandaşları da uyarırken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.