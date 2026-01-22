Dans eden Çinli robotlardan renkli görüntüler! Davos sokaklarında insanlar eşlik etti

Kategoriler
Çinli robotların Davos sokaklarında yaptığı dans, renkli görüntülere sahne oldu. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) ev sahipliği yapan kentin sokaklarında ilginç figürlere imza atan robotlar halktan büyük ilgi gördü
Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı İsviçre'nin Davos kasabasında devam ediyor. Foruma katılan liderler temaslarını sürdürürken bir grup Çinli robot sokaklarda Davos sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Büyük ilgi gören robotlar dans ederken çevredeki insanlar da robotlara eşlik etti.