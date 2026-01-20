Facianın eşiğinden dönüldü: Tanker 8 aracı biçti

Batman merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde seyir halindeki bir akaryakıt tankerinin freninin boşalması sonucu meydana gelen zincirleme kazada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kontrolsüz şekilde geri geri sürüklenen dev araç, yol kenarında park edilmiş halde duran 8 aracı altına alarak kullanılamaz hale getirirken; güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde tanker sürücüsünün aracı durdurmakta güçlük çektiği ve kısa sürede büyük hasarın oluştuğu dikkat çekti. Sokakta kimsenin bulunmadığı bir ana denk gelen olayda olası bir facianın eşiğinden dönülürken, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı kaza ile ilgili emniyet güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.