3 kişinin öldüğü feci kaza anı kamerada!

Gaziantep’te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, 17 Ağustos Pazar günü Gaziantep-Nizip karayolu kırsal Sinan Mahallesi kavşağında meydana geldi. M.F.E. (42) idaresindeki otomobil ile T.S. (30) kontrolündeki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta yol kenarındaki menfeze savunularak hurda yığınına döndü. Kazada, Mehmet Can H. (19), Hasan Ş. (21) ve Ömer Faruk D. (22) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişini hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.