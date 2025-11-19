Kamyonetin arkasına bağlanan at metrelerce sürüklendi! Batman'da yürek yakan görüntü

Batman-Siirt çevre yolunda bir kamyonetin arkasına bağlanan at, kilometrelerce sürüklendi. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Batman-Beşiri karayolunda bir kamyonetin arkasına bağlı halde bulunan bir atın sürüklenmesine ilişkin görüntülerin tespiti üzerine kolluk birimlerimiz ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamyonet sürücüsüyle ilgili adli işlemler başlatılmış olup, idari cezalar uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. Öte yandan yapılan incelemede, kamyonetin arka kapısının açılması sonucu atın yola düşerek sürüklendiği tespit edildi.