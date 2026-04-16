Polisle üç sokak boyunca çatıştı: Vurularak etkisiz hale getirildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı polisle 3 sokak boyunca çatıştı. Çatışmanın yaşandığı sokaklarda Polis Özel Harekat ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, polisle çatışan şahıs okul önünde vurularak etkisiz hale getirildi. Çatışmada, bölgede bulunan bazı araç ve evlere kurşun isabet etti. Aksiyon filmlerini aratmayan çatışma anı ve şahsın etkisiz hale getirilmesi saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.

Özetle