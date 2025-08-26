Sokak röportajından şoke eden anlar! Mermi yağmuruna tuttu

Tekirdağ Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi’nde 26 Ağustos 2025 tarihinde sosyal medyada yayılan sokak röportajı görüntülerinde yer alan "havaya ateş açma" olayı üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma sonucunda mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada ele geçirilen 1 adet tüfekle birlikte aynı gün saat 12.55 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.