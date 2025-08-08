Uygulama noktasından kaçtı, kıskıvrak yakalandı! O anlar kamerada

Edirne Saraçhane semtinde, Fen İşleri Müdürlüğü önünde genel asayiş uygulaması yapan Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan ve geri manevra ile kaçmaya çalışan bir aracı fark etti. Yunus ekiplerinin dikkati sayesinde aracın kaçış güzergâhı kısa sürede kesildi. Bunun üzerine sürücü, aracı terk ederek kapılarını kilitledi ve kaçmaya başladı. Üzerinde bulunan araç anahtarını ise iddiaya göre yakındaki otluk alana attı.

Yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa süren kovalamaca sonunda Yunus ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerine, araçtan inmediğini ve aracın kendisine ait olmadığını, otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen şahsın kimliği "T.Z. olarak belirlendi. Polisin yaptığı sorgulamada aracın, sürücünün ayrı yaşadığı eşine ait olduğu ortaya çıktı. T.Z. aracı kendisinin kullanmadığını ısrarla söylese de verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti.