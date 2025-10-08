Uyuşturucu baskınında şok olay! Yakalanmamak için evi ateşe verdi

İstanbul Beylikdüzü'nde polisi karşısında gören şüpheli gece saatlerinde evini ateşe verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, şüpheli bir eve uyuşturucu baskını düzenlendi. Polisi karşısında gören şahıs, uyuşturucu maddenin yakalanmaması için evi ateşe verdi. Yanan ev olay yerine çağrılan itfaiye tarafından söndürülürken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerden elde edilen deliller, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.